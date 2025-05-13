Названы пять самых распространённых видов кибермошенничества в Казахстане

— Если вы заметили подозрительную ссылку, ни в коем случае не переходите по ней, даже если она пришла от знакомого человека. Возможно, его страница или сайт были взломаны. Также ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать никому коды из SMS, пароли от банковской карты или личные данные — особенно тем, кто представляется сотрудником банка или государственного органа, — предупредил Талгат Бөлегенов на пресс-конференции в СЦК.