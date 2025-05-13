Названы пять самых распространённых видов кибермошенничества в Казахстане
Начальник управления по борьбе с киберпреступностью департамента полиции города Астаны Талгат Бөлегенов перечислил наиболее распространённые виды интернет-мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Если вы заметили подозрительную ссылку, ни в коем случае не переходите по ней, даже если она пришла от знакомого человека. Возможно, его страница или сайт были взломаны. Также ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать никому коды из SMS, пароли от банковской карты или личные данные — особенно тем, кто представляется сотрудником банка или государственного органа, — предупредил Талгат Бөлегенов на пресс-конференции в СЦК.
Пять наиболее распространённых схем мошенничества:
- Представляются сотрудником банка: под предлогом подозрительной транзакции запрашивают личные данные;
- Интернет-торговля: размещают объявления о несуществующих товарах, получают предоплату и исчезают;
- Фишинговые сайты: создают поддельные сайты, похожие на официальные, крадут логины и пароли;
- Инвестиционные мошенничества: предлагают «выгодные» инвестиционные проекты, собирают деньги и пропадают при попытке вывести средства;
- Взлом мессенджеров: получают доступ к аккаунтам и от имени знакомого человека рассылают просьбы о переводе денег.
Ранее мы писали о том, что ущерб от киберпреступлений в Астане составил почти 2 млрд тенге.