Киберпреступления в Астане: ущерб приближается к 2 миллиардам тенге

— За первые четыре месяца текущего года в Астане зарегистрировано 1293 факта интернет-мошенничества — это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным фактам были задержаны и привлечены к ответственности 78 человек, также разоблачены три организованные преступные группы, одна из которых управляла фейковым call-центром. Общий ущерб от действий интернет-мошенников составил 1 миллиард 903 миллиона 839 тысяч тенге, — сообщил Болегенов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, возмещёно лишь 15,5% причинённого ущерба — это около 295 млн 614 тыс. тенге.

— Среди пострадавших от интернет-мошенничества 22% составляют граждане в возрасте от 18 до 30 лет, 47% — от 31 до 50 лет и 31% — люди старше 50 лет, — отметил он.

Также спикер добавил, что в этом году при департаменте полиции создано специализированное подразделение по борьбе с киберпреступностью.

Ранее сообщалось, что в Алматы киберпреступники выдают себя за Досаева.