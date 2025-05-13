РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 13 Май 2025 | GMT +5

    Киберпреступления в Астане: ущерб приближается к 2 миллиардам тенге

    С начала года в столице зарегистрировано 1293 случая интернет-мошенничества. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступностью департамента полиции города Астаны Талгат Болегенов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    интернет-мошенники
    Фото: Canva

    — За первые четыре месяца текущего года в Астане зарегистрировано 1293 факта интернет-мошенничества — это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным фактам были задержаны и привлечены к ответственности 78 человек, также разоблачены три организованные преступные группы, одна из которых управляла фейковым call-центром. Общий ущерб от действий интернет-мошенников составил 1 миллиард 903 миллиона 839 тысяч тенге, — сообщил Болегенов на пресс-конференции в СЦК. 

    По его словам, возмещёно лишь 15,5% причинённого ущерба — это около 295 млн 614 тыс. тенге.

    — Среди пострадавших от интернет-мошенничества 22% составляют граждане в возрасте от 18 до 30 лет, 47% — от 31 до 50 лет и 31% — люди старше 50 лет, — отметил он.

    Также спикер добавил, что в этом году при департаменте полиции создано специализированное подразделение по борьбе с киберпреступностью. 

    Ранее сообщалось, что в Алматы киберпреступники выдают себя за Досаева.

    Теги:
    МВД РК Полиция Интернет-мошенничество Астана Кибератака Кибербезопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают