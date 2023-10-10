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    11:19, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Больше всего жилья вводят в четырех регионах Казахстана

    жилье
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об увеличении объема выполненных работ в сфере строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,6%. Положительная динамика зафиксирована в 19 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Мангыстауской, Жетысу, Абай, Западно-Казахстанской областях, - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, за январь-сентябрь текущего года введено 11,7 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

    - Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городе Астана, областях Улытау, Абай, а также Кызылординской области, - добавил министр.

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Жилье Строительство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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