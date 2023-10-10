Больше всего жилья вводят в четырех регионах Казахстана

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об увеличении объема выполненных работ в сфере строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,6%. Положительная динамика зафиксирована в 19 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Мангыстауской, Жетысу, Абай, Западно-Казахстанской областях, - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, за январь-сентябрь текущего года введено 11,7 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года.