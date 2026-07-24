Названы наиболее опасные оползневые участки в Алматы

В Алматы завершили укрепление девяти наиболее опасных оползневых участков, представлявших угрозу для жителей и городской инфраструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате, в Медеуском районе противооползневые работы проведены на склоне у высокогорного катка «Медеу», вдоль автодороги, ведущей к горнолыжному курорту «Шымбулак», на дороге к кладбищу «Кенсай-2», а также на эвакуационной дороге к плотине «Сарысай» на территории высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

Еще три опасных участка укрепили в Жетысуском районе — по улице Хожамьярова, вдоль улицы Палладина и на кладбище «Кемел». В Наурызбайском районе работы выполнены на участке по улице Усикова в ПК «Медеу» и на дороге при въезде в садоводческое товарищество «Акжартау».

Укрепительные работы начались в октябре 2025 года в рамках мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера. На сегодняшний день инженерные работы выполнены в полном объеме, завершается благоустройство территорий.

— Проведенные мероприятия позволили значительно снизить риски развития оползневых процессов на этих участках, — отметили в акимате.

Параллельно в городе продолжается обследование потенциально опасных склонов. В этом году специалисты выявили еще семь участков с высоким риском развития оползневых процессов. Для них разрабатываются проектные решения, после чего планируется проведение укрепительных работ.

Ранее сообщалось, что в городе продолжаются работы по укреплению склонов для снижения риска возникновения оползней. Всего насчитывается около 190 потенциально опасных участков.