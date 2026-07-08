Названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана

Министр науки и высшего образования внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации высшего и послевузовского образования. Соответствующий приказ вводится в действие с 18 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта или поступления на платное обучение сохраняются минимальные пороговые баллы ЕНТ в зависимости от категории вуза и направления подготовки.

Так, для поступления в национальные организации высшего и послевузовского образования необходимо набрать не менее 65 баллов. При этом для направлений «Педагогические науки» установлен порог в 75 баллов, «Здравоохранение» — 70 баллов, «Право» — 75 баллов, а для направлений «Сельское хозяйство и биоресурсы» и «Ветеринария» — не менее 50 баллов.

Для вновь созданных в текущем календарном году национальных вузов, получивших лицензию на образовательную деятельность, минимальный порог составляет 50 баллов. Вместе с тем для педагогических, медицинских и юридических специальностей сохраняются повышенные требования — 75, 70 и 75 баллов соответственно.

Для остальных вузов минимальный проходной балл остается на уровне 50 баллов, однако для поступающих на педагогические, медицинские и юридические образовательные программы также предусмотрены повышенные пороговые значения.

Документом предусмотрено, что с 1 сентября 2026 года абитуриенты будут зачисляться в вуз при условии успешного прохождения дополнительного экзамена либо достижения проходного балла, который конкретное учебное заведение сможет устанавливать самостоятельно с учетом результатов ранжирования поступающих.

Кроме того, по предмету «История Казахстана», двум профильным дисциплинам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по дисциплинам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» — не менее 3 баллов.

Изменения также касаются лиц, поступающих по сокращенным образовательным программам. Выпускники колледжей смогут участвовать в конкурсе на образовательные гранты при наличии не менее 25 баллов по результатам ЕНТ, а для направления «Педагогические науки» — не менее 35 баллов. При этом по каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов.

При прохождении ЕНТ в электронном формате абитуриент сможет участвовать в конкурсе с одним из двух результатов тестирования, соответствующим установленным требованиям.

Отдельные нормы регулируют порядок приема граждан, прошедших срочную воинскую службу. В течение двух лет после службы они смогут поступать на платной основе по результатам собеседования без ЕНТ, за исключением образовательных программ по направлению «Педагогические науки». Аналогичный порядок предусмотрен и для поступления на сокращенные образовательные программы.

Также документом закреплено, что прием в рамках экспериментальных образовательных площадок на платной основе может осуществляться без учета результатов ЕНТ — по итогам собеседования.

Кроме того, вузы обязаны в день завершения дополнительных, специальных или творческих экзаменов передавать их результаты в цифровую систему Национального центра тестирования. После приема документов руководитель организации высшего образования издает приказ о зачислении поступивших.

Одновременно приказом внесены изменения в Типовые правила приема на обучение по образовательным программам магистратуры.

Документ вводится в действие с 18 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что около 340 тысяч раз сдали ЕНТ с начала тестирования в Казахстане.