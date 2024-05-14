Названы компании, которые будут оказывать помощь пострадавшим от паводка регионам

- В целом представители бизнеса обязались помочь. Мы утвердили регионы согласно списку. Представители крупного бизнеса, такие как Integra Construction и «RG Gold», окажут спонсорскую помощь по ликвидации последствий паводков в Акмолинской области. Фонд Болата Утемуратова, АО «BI Group» и Группа компаний «ERG» планируют оказать спонсорскую помощь Актюбинской области. Спонсорами Западно-Казахстанской области выступят группа компаний «Астана Моторс», АО «BI Group», «Jusan» банк, АО «Банк Центр Кредит», ТОО «КазАзот», КПО. Компании «ADD Capital», «ERG», «Аллюр» и «АгромашХолдинг», «Базис-А», а также компании «RG Brands» окажут помощь Костанайской области, - сообщил Канат Бозумбаев.