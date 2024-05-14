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    10:45, 14 Май 2024 | GMT +6

    Названы компании, которые будут оказывать помощь пострадавшим от паводка регионам

    паводок
    Фото: Kazinform

    Вице-премьер РК Канат Бозумбаев назвал компании, которые будут оказывать спонсорскую помощь регионам, пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В целом представители бизнеса обязались помочь. Мы утвердили регионы согласно списку. Представители крупного бизнеса, такие как Integra Construction и «RG Gold», окажут спонсорскую помощь по ликвидации последствий паводков в Акмолинской области. Фонд Болата Утемуратова, АО «BI Group» и Группа компаний «ERG» планируют оказать спонсорскую помощь Актюбинской области. Спонсорами Западно-Казахстанской области выступят группа компаний «Астана Моторс», АО «BI Group», «Jusan» банк, АО «Банк Центр Кредит», ТОО «КазАзот», КПО. Компании «ADD Capital», «ERG», «Аллюр» и «АгромашХолдинг», «Базис-А», а также компании «RG Brands» окажут помощь Костанайской области, - сообщил Канат Бозумбаев.

    По его словам, спонсорскую поддержку Северо-Казахстанской области оказывают корпорация «Казахмыс», «Kaspi.KZ», группа «KAZ Minerals».

    - Группа компаний Т.Кулибаева и К.Ракишева будет помогать ликвидировать последствия паводков в Атырауской области, - добавил Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Правительство Наводнение Регионы Строительство Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Благотворительность Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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