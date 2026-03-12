Названы даты проведения Игр будущего в Астане

Призовой фонд составит 4,75 млн долларов.

— С 29 июля по 9 августа 2026 года внимание всего мира будет приковано к Астане, где лучшие фиджитал-атлеты планеты соберутся на очередной турнир Games of the Future, — сообщили на официальном сайте турнира.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 900 спортсменов.

Игры пройдут на нескольких крупных спортивных площадках города, включая Barys Arena, Beeline Arena, легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», Ледовый дворец «Алау» и Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Соревнования пройдут по восьми дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, фиджитал-единоборства, MOBA Mobile, MOBA PC и Battle Royale.

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир, сочетающий физические виды спорта и киберспорт в формате фиджитал (physical + digital). Первый турнир прошел в Казани в 2024 году.

Изначально соревнования планировались в Казахстане в 2025 году, однако были перенесены на 2026 год для перераспределения средств на ликвидацию последствий масштабных паводков и помощь пострадавшим гражданам.