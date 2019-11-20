Названа точная дата ввода газопровода «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» до города Нур-Султана находится на стадии завершения. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сегодня в работах задействовано порядка 1 700 специалистов и 1000 единиц специальной техники; сварено и уложено 1061,3 км или 100% линейной части газопровода; испытано 963 км или 91% газопровода.

«Также ведутся работы по строительству газопроводов-отводов и 5 АГРС, газоизмерительной станции и пункта управления», - добавил Мурат Журебеков на брифинге в Правительстве.

Было отмечено, что степень завершенности монтажных работ составляет: по газопроводам-отводам и 5 АГРС – 96,5%; по газоизмерительной станции – 91%.

По данным ведомства, гидравлические испытания планируется завершить до 25 ноября этого года, подготовка ГИС (газоизмерительных станций) и АГРС (автоматизированных газораспределительных станций) завершится до 10 декабря этого года, внутритрубная диагностика до 20 декабря этого года, пуско-наладочные работы по системам связи и автоматики (ВОЛС и СКАДА) – до 25 декабря этого года, заполнение газом ожидается 30 декабря этого года.

«В целом работы идут по графику и в декабре текущего года будет завершено строительство всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, 5 единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на 31 декабря 2019 года», - заключил Мурат Журебеков.