Названа стоимость въезда на территорию резервата «Ертіс орманы»

С начала осени в «Ертіс орманы» начали взимать плату за въезд на территорию резервата. Стоимость начинается с 1297,5 тенге за одни сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным резервата «Ертіс орманы», тарифы утверждены на 2026 год и зависят они от размера МРП, который на данный момент составляет 4325 тенге. Платить нужно за въезд на территорию лесного массива.

Легковые автомобили — 0,3 МРП — 1 297,5 тенге/сутки. Микроавтобусы до 16 мест, грузовые автомобили и автотракторная техника — 1,0 МРП — 4 325 тенге/сутки. Автобусы до 32 мест — 2,0 МРП — 8 650 тенге/сутки. Автобусы свыше 32 мест — 3,0 МРП — 12 975 тенге/сутки.

— Администрация резервата напоминает, что средства, поступающие от оплаты услуг и въезда, будут направлены на охрану лесного фонда, противопожарные мероприятия, санитарную очистку территории и развитие туристической инфраструктуры, — сообщили в резервате «Ертіс орманы».

Напомним, о том, что въезд на территорию «Ертіс орманы» сделают платным, сообщили еще в середине августа.

Ранее в Баянаульском национальном парке оплату за въезд перевели полностью в электронный формат.