Названа стоимость реконструкции костанайского аэропорта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Основные работы по реконструкции международного аэропорта в городе Костанае планируется завершить уже к концу года. Соответствующее поручение озвучил сегодня в ходе посещения объекта аким Костанайской области Архимед Мухаметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводятся работы по демонтажу в здании терминала потолка, пола и стены. В здании накопителя демонтированы пристройки для подготовки места к строительству новой галереи, а также проводятся работы по монтажу разводящей системы отопления внутри здания и подготовке к заливке фундамента для галереи. На следующий год планируется завершить благоустройство прилегающей территории. Основные работы поручил завершить в текущем году»,- сообщил в Instagram Архимед Мухамбетов.

Как выяснилось, на реконструкцию аэропорта направят более 911 миллионов тенге.

«Также поручил государственным органам оказывать необходимое содействие в восстановление деятельности аэропорта. Вместе с тем, руководству АО «Международный аэропорт «Костанай» поручил соблюдать все меры безопасности и качественно оказывать услуги по обслуживанию пассажиров, приему и отправке воздушных судов», - подытожил глава региона.