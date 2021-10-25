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    15:56, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Названа стоимость реконструкции костанайского аэропорта

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Основные работы по реконструкции международного аэропорта в городе Костанае планируется завершить уже к концу года. Соответствующее поручение озвучил сегодня в ходе посещения объекта аким Костанайской области Архимед Мухаметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время проводятся работы по демонтажу в здании терминала потолка, пола и стены. В здании накопителя демонтированы пристройки для подготовки места к строительству новой галереи, а также проводятся работы по монтажу разводящей системы отопления внутри здания и подготовке к заливке фундамента для галереи. На следующий год планируется завершить благоустройство прилегающей территории. Основные работы поручил завершить в текущем году»,- сообщил в Instagram Архимед Мухамбетов.

    Как выяснилось, на реконструкцию аэропорта направят более 911 миллионов тенге.

    «Также поручил государственным органам оказывать необходимое содействие в восстановление деятельности аэропорта. Вместе с тем, руководству АО «Международный аэропорт «Костанай» поручил соблюдать все меры безопасности и качественно оказывать услуги по обслуживанию пассажиров, приему и отправке воздушных судов», - подытожил глава региона.


    Теги:
    Костанайская область Строительство
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