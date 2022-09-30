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Названа причина смерти Елизаветы II

Редактор:  
Алла Серикбаева
30 Сентября 2022, 13:50
Названа причина смерти Елизаветы II

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, данные которого опубликованы в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в 15:10, документ об этом был составлен Генеральным регистратором Шотландии 16 сентября и подписан дочерью Елизаветы, принцессой Анной.

Похороны 96-летней королевы по числу зрителей и участников стали одним из крупнейших событий британской истории.

Дата коронации Карла III пока не назначена; предположительно она может состояться летом следующего года. Ранее сообщалось, что король желает провести церемонию максимально скромно. Супруга монарха, Камилла, будет коронована вместе с ним.


Фото: instagram.com/buckinghampalaceroyal


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