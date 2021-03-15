Названа причина приостановления работы общественного транспорта в Алматы в выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобусы и метро в предстоящие выходные и праздничные дни не будут работать в Алматы. Причину озвучил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее санврач заявил , что это одна из основных противоэпидемических мер, так как 17,5% заболевших приходится на общественный транспорт.

«Мы видим эффективность в приостановке транспорта. Наша задача не остановить транспорт, а остановить контакт, концентрацию среди людей… И если в пятницу было выявлено 360 случаев заражения, то в субботу - 342 и в воскресенье - 297. То есть, идет снижение заболеваемости. Конечно, сыграли и комплексные меры, но я думаю, что важную роль играют и работы общественного транспорта», - добавил Ж. Бекшин.

Руководитель отдела развития транспортной инфраструктуры управления городской мобильности акимата г. Алматы Асет Тулеушов рассказал, как борются в городе с переполненными автобусами.

«На каждом маршруте имеется резервный подвижной состав. Это по 3-4 автобуса. Скученность в автобусах наблюдается в утренние и вечерние часы пик. Днем автобусы ездят полупустые. В эти моменты мы полностью выпускаем резервный подвижной состав. Мы выпускаем людей на линию. У нас на каждом автобусе есть видеокамеры. Диспетчер в онлайн-режиме видит каждый автобус, что творится в салоне. У него есть связь с водителем, он может посмотреть, соблюдает ли сам водитель масочный режим и пассажиры. Если не соблюдается, то он может сообщить водителю о нарушении масочного режима. В каждом автобусе в зависимости от его размера у нас установлены от двух до восьми видеокамер. Наши люди предупреждают пассажиров о ношении маски и соблюдении социальной дистанции», - добавил спикер.

Ранее заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе РК Рафаэль Гасанов попросил жителей города снимать на видео переполненные автобусы и сообщать о таких фактах.