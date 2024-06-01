РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 31 Май 2024 | GMT +6

    Названа причина отключения электроэнергии в одном из районов Алматы

    отключение света
    Фото: pixabay.com

    В Бостандыкском районе Алматы около 5 часов вечера произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате без воды остались микрорайоны Баганашыл, Ремизовка, проспект fль-Фараби. Повреждение уже устранено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что в 17:05 произошло отключение в распределительной подстанции.

    - Отключение электрической энергии произошло в электрических сетях ТОО «Орхан». Ввиду отключения электрической энергии насосной ТОО имело место ограничение водоснабжения. По просьбе компании АО «АЖК» оказали помощь в переключениях для снятия ограничений. В 17:55 электроснабжение было восстановлено, - отметили в Минэнерго.

    Сейчас проводятся работы по восстановлению давления в сетях водоснабжения. Со стороны «Алматы Су» выделено два водовоза.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Отключения света Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!