Названа причина отключения электроэнергии в одном из районов Алматы

В Бостандыкском районе Алматы около 5 часов вечера произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате без воды остались микрорайоны Баганашыл, Ремизовка, проспект fль-Фараби. Повреждение уже устранено, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что в 17:05 произошло отключение в распределительной подстанции.

- Отключение электрической энергии произошло в электрических сетях ТОО «Орхан». Ввиду отключения электрической энергии насосной ТОО имело место ограничение водоснабжения. По просьбе компании АО «АЖК» оказали помощь в переключениях для снятия ограничений. В 17:55 электроснабжение было восстановлено, - отметили в Минэнерго.

Сейчас проводятся работы по восстановлению давления в сетях водоснабжения. Со стороны «Алматы Су» выделено два водовоза.