Названа причина аварийной посадки военного самолета в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны завершилось расследование авиационного события, произошедшего с самолетом С-295 Военно-воздушных сил Казахстана 4 мая 2020 года. Расследование вела специальная комиссия, сформированная по приказу министра обороны, совместно с представителями компании-разработчика самолета – Аirbus Military, а также ТОО «Казахстанская авиационная индустрия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного события явилась техническая неисправность системы управления колесами передней стойки шасси», – озвучил итоги начальник департамента по надзору за безопасностью полетов государственной авиации РК полковник Кайрат Баймаханов.

В нештатной ситуации, произошедшей из-за невыпуска передней стойки шасси, экипаж предпринял всё необходимое для устранения неисправности. Благодаря грамотным действиям военных летчиков воздушное судно удалось благополучно посадить на аэродроме в Жетыгене.

В составе экипажа были командир воздушного судна майор Женис Зайнулдинов – летчик 1-го класса, имеющий налет более 1700 часов, помощник командира капитана Абылай Ибраев, борт-инженер майор Карим Пахирдинов и борт-механик прапорщик Игорь Карабец.

Решением Президента РК – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами за проявленное мужество и высокий профессионализм экипаж самолета С-295 награжден государственными наградами: майор Женис Зайнулдинов и капитан Аблай Ибраев – орденами «Айбын» II степени, майор Карим Пахирдинов и прапорщик Игорь Карабец – медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Отмечены также профессиональные действия наземных служб Вооруженных сил и Комитета по чрезвычайным ситуациям. Заблаговременная подготовка аэродрома «Жетыген» к обеспечению аварийной посадки самолета позволила избежать людских потерь и сохранить дорогостоящую авиационную технику.

Приказом министра обороны военнослужащие, проявившие профессионализм в обеспечении аварийной посадки самолета на земле, награждены медалями «Ел қорғаны» и почетными грамотами.

Напомним, 4 мая в Алматинской области самолет Министерства обороны Республики Казахстан совершил аварийную посадку.





Фото: Минобороны РК