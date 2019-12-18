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Названа победительница конкурса «Мисс Астана – 2019»

18 Декабря 2019 23:23
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Названа победительница конкурса «Мисс Астана – 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице выбрали победительницу конкурса «Мисс Астана – 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ТОП-10 конкурса «Мисс Астана» попали Айым Имашева, Владлена Рахман, Ханзада Азирбай, Медина Заурбек, Ангелина Ванина, Карлыгаш Жангарина, Назерке Едиге, Наталья Федотенкова, Айзада Хабиболлаева, Айдана Жаксылык», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Национального конкурса «Мисс Казахстан».

Титул «Мисс Астана - 2019» достался студентке Национального университета искусств Айзаде Хабиболлаевой. Первой вице-мисс стала Ханзада Азирбай, второй вице-мисс - Карлыгаш Жангарина, третьей вице-мисс - Наталья Федотенкова.

В жюри вошли прославленный боксер Серик Сапиев, амбассадор столичной Недели моды Даурен Айкимбаев, имидж-стилист Аида Есеналина, глава Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев, защитник ХК «Барыс» Виктор Сведберг, директор Национального конкурса «Мисс Казахстан» Алена Карбасова, «Мисс Казахстан – 2019» Мадина Батык, директор социальных программ национального конкурса «Мисс Казахстан» Совет Сеитов, заместитель председателя Ассоциации деловых женщин Казахстана «Жас канаттар» Зарина Акшулакова.

Фото: аккаунт Национального конкурса «Мисс Казахстан» в Instagram

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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура,
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Ринат Дусумов

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