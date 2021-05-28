Названа основная причина перехода казахстанских стройкомпаний на кладку из кирпича

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основную причину перехода строительных компаний на строительство домов из кирпича назвал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост на этих рынках (строительных материалов, прим.ред.) идет и на рынке цемента, очень серьезный рост идет и на рынке арматуры. Поскольку арматура дорожает, многие строительные компании перешли на строительство из кирпича, в ответ подорожал кирпич», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

Было отмечено, что рост цен на ценообразующие материалы, влияющие на стоимость квадратного метра, наблюдается на материалы импортного производства (металлические изделия) и отечественного (кирпичи).

С начала года наибольший рост цен по данным Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (КазНИИСА) зафиксирован на кирпич керамический (107%) и силикатный (96%). 93% роста на профлист оцинкованный, до 50% роста на металлическую продукцию, 35% на стекло.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.