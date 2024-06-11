Названа локация новой Bus Lane в Астане

Первую из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в Астане, откроют с 15 на 16-ое июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ч. Айтматова будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Новая полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиев.

В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта.

Это первая из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Выделенные полосы будут введены по проспектам Мәңгілік ел, Туран, Тәуелсіздік, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, улице Керей Жанибек хандар.