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    14:15, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Названа локация новой Bus Lane в Астане

    Автобус Астана
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Первую из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в Астане, откроют с 15 на 16-ое июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ч. Айтматова будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Новая полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиев.

    В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта.

    Это первая из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Выделенные полосы будут введены по проспектам Мәңгілік ел, Туран, Тәуелсіздік, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, улице Керей Жанибек хандар.

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Акимат
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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