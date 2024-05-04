На 7 участках улиц Астаны планируют внедрить Bus Lane

В Астане на семи участках улиц планируют внедрить выделенные полосы для общественного транспорта Bus Lane с общей протяженностью 58,6 км, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По данным CTS, в ближайшее время специальные полосы появятся по проспекту Тауелсиздик, ул. Керей Жанибек хандар, пр-ту Улы Дала, пр-ту Р. Кошкарбаева, ул. Ч. Айтматова.

— По срокам внедрения выделенных полос будем сообщать с конца мая. Это позволит сократить время проезда общественного транспорта на 6 мин. Например, с 18 до 12 мин. Также позволит увеличить скорость движения автобусов с 16 км/ч до 19 км/ч, — говорится в сообщении транспортной компании.

Проект Bus Lane впервые в пилотном режиме внедрили в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: пр. Момышулы от пр. Абылай хана до ул. Сарайшык и пр. Богенбай батыра на участке от ул. Валиханова до пр. Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в городе составляет 100,5 км и затрагивает 27 участков дорог.