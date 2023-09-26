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    14:14, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Названа культурная столица исламского мира в 2024 году

    Шуша
    Фото: АЗЕРТАДЖ.

    На 12-й Конференции министров культуры исламского мира, прошедшей в столице государства Катар, городе Доха, министр культуры Азербайджана Адиль Каримли представил кандидатуру Шуши на звание культурной столицы исламского мира в 2024 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Азербайджана.

    Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства, город Шуша являлся одним из важных центров историко-культурной и общественно-политической жизни Азербайджана, а также одним из символов исламской цивилизации.

    2022 год объявлен в Азербайджане Годом Шуши. В целях содействия возрождению культурной жизни Шуши были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, организованы многочисленные национальные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

    В соответствии с единогласным мнением участников конференции, Шуша была объявлена столицей исламского мира в 2024 году.

    Теги:
    Азербайджан Мировые новости
    Автор
    Ринат Дусумов
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