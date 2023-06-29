Назван срок укладки первого слоя асфальта на дороге Атырау-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, находящийся в Атырауской области, проинспектировал ход строительства автодороги Атырау-Астрахань. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МИИР проверил продвижение работ в рамках второго этапа реконструкции автодороги Атырау-Астрахань на участке между 616 и 833 км – от поселка Курмангазы до областного центра. По указанию Президента Казахстана руководство Министерства индустрии и инфраструктурного развития держит реализацию этого проекта на особом контроле. Реконструкция участка Атырау - Астрахань ведется с 2019 года. В 2021 году был завершен первый этап протяженностью 60 км от российской границы до села Курмангазы. С 2020-го началась реализация второго этапа протяженностью 217 км от Курмангазы до г.Атырау.

«До конца 2023 года будет обеспечено безопасное движение на 277 км дороги - будет уложен первый слой асфальта, полное завершение строительства планируется на следующий год. Эта дорога - один из самых острых вопросов, волнующих жителей не только Атырауской области. Компании-подрядчики подняли ряд вопросов, в том числе касающихся предоставления вагонов и выделения дополнительных средств для перевозки необходимых дорожно-строительных материалов. На сегодняшний день в Казахстане имеется более 4,9 тысячи вагонов, и в будущем мы увеличим их количество. Соответствующие средства будут выделены Правительством до конца года. Подрядные компании должны продолжать начатую работу», - сказал Марат Карабаев в ходе посещения объекта.

Директор Атырауского филиала АО «НК «Казавтожол» Болатбек Айтбаев проинформировал министра о развитии сети автодорог Атырауской области и исполнении поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала региона.

«Сеть республиканских автодорог Атырауской области насчитывает 1126 км, в том числе 738 км - с асфальтобетонным покрытием. Через регион проходят 3 основные транспортные артерии - трассы Астрахань-Атырау-Актау-гр.Туркменистана, Уральск-Атырау и Актобе-Атырау. В 2023 году на развитие республиканских дорог выделено 36 млрд тенге, что на 12 млрд больше, чем освоено в 2022 году. В том числе 18 млрд тенге на реконструкцию дороги Атырау - Астрахань, 7,9 млрд – на реконструкцию трассы Кандыгаш-Макат и 300 млн тенге на разработку ПСД реконструкции дороги Уральск-Атырау»-, рассказал Болатбек Айтбаев.

Министр планирует встретиться с общественностью региона и провести личный прием граждан. В приоритете – решение региональных проблем.