Назван состав команды Казахстана на турнир по борьбе в Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля в Стамбуле (Турция) состоится международный турнир по видам борьбы. Команда Казахстана по греко-римской борьбе представила спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Турнир продлится до 27 февраля. Соревнования среди «классиков» стартуют 24 февраля. Список спортсменов, которые примут участие в турнире:
55 кг: Нурзат Кабдрахимов, Амангельды Бекболатов, Марлан Мукашев;
60 кг: Дастан Зарлыханов, Ернур Фидахметов, Айдос Султангали;
63 кг: Ержет Жарылкасын, Галым Кабдыназаров, Баглан Жаканша;
67 кг: Султан Асетович, Данияр Каленов, Меиржан Шермаханбет;
72 кг: Адильхан Кокенов, Азат Садыков, Абылайхан Амзеев;
77 кг: Демеу Жадыраев, Тамерлан Шадукаев, Максат Ережепов;
82 кг: Илимдор Сатаев, Рахмет Сапиев, Диас Кален;
87 кг: Мирас Баршылыков, Азамат Кустыбаев, Нурсултан Турсунов;
97 кг: Санжар Серихан, Ислам Умаев;
130 кг: Антон Савенко, Алимхан Сыздыков.
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