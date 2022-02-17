Назван состав команды Казахстана на турнир по борьбе в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля в Стамбуле (Турция) состоится международный турнир по видам борьбы. Команда Казахстана по греко-римской борьбе представила спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир продлится до 27 февраля. Соревнования среди «классиков» стартуют 24 февраля. Список спортсменов, которые примут участие в турнире:

55 кг: Нурзат Кабдрахимов, Амангельды Бекболатов, Марлан Мукашев;

60 кг: Дастан Зарлыханов, Ернур Фидахметов, Айдос Султангали;

63 кг: Ержет Жарылкасын, Галым Кабдыназаров, Баглан Жаканша;

67 кг: Султан Асетович, Данияр Каленов, Меиржан Шермаханбет;

72 кг: Адильхан Кокенов, Азат Садыков, Абылайхан Амзеев;

77 кг: Демеу Жадыраев, Тамерлан Шадукаев, Максат Ережепов;

82 кг: Илимдор Сатаев, Рахмет Сапиев, Диас Кален;

87 кг: Мирас Баршылыков, Азамат Кустыбаев, Нурсултан Турсунов;

97 кг: Санжар Серихан, Ислам Умаев;

130 кг: Антон Савенко, Алимхан Сыздыков.