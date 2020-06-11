Назван самый освещенный район Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр развития Алматы совместно с управлением цифровизации провели анализ наружного освещения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы (УЭиИР), на начало 2020 года в городе установлено 116,7 тыс. светоточек (светодиодные лампы - более 42%, натриевые газоразрядные – 40%, дуговые ртутные люминесцентные лампы – менее 18%). Это на 20% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая протяженность линий наружного освещения составляет почти 4 тыс. км. Обеспеченность Алматы уличными светильниками составляет 71%.

По состоянию на начало 2019 года, наибольшее количество светоточек наблюдается в Медеуском (15,8% от общего количества) и Алатауском (15,6%) районах. Далее следуют Турксибский (13,8%), Бостандыкский (13,7%) и Алмалинский (13,5%) районы. 11,5% и 11,3% от общей доли наружного освещения приходятся соответственно на Ауэзовский и Жетысуский районы. Низкий охват покрытия уличным освещением в Наурызбайском районе (4,8%) связан с наличием большого количества дачных участков, лесопосадочных и крестьянских хозяйств, а также земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, район присоединен к городу относительно недавно (2014 г.), поэтому для достижения средних по городу показателей, в том числе и по наружному освещению, требуется определенное время.

Модернизация наружного освещения Алматы осуществляется в рамках восьмилетнего проекта ГЧП (2019-2026 гг.), администратором которого является предприятие «Алматы Кала Жарык». В 2018 году произведена паспортизация наружного освещения для дальнейшей модернизации.

С 2019 по 2023 гг. на улицах Алматы планируется замена старых на светодиодные 44 тыс. светильников и 42 тыс. опор. Цель – снизить потребление электроэнергии системой уличного освещения города не менее чем на 15%.

Модернизация улиц в 2020 году охватывает в большей степени основные магистрали центральных районов. Однако постепенно фокус будет смещаться на окраины города. Внедряемая программа «Новый Алматы» на 2020-2024 гг. должна обеспечить полноценное освещение в нецентральных городских районах. В рамках этого комплексного плана в 2019 году завершено строительство наружного освещения на ранее неосвещаемых 329 улицах нецентральных районов города. В 2020-2021 гг. задача – осветить оставшиеся 2 024 улицы.

На постоянной основе УЭиИР ведется работа с обращениями жителей, поступающих в диспетчерскую службу «Алматы Кала Жарык» либо через Общественную приемную акимата г. Алматы «Open Almaty».

За 62 дня (с 01.12.2019 г. по 31.01.2020 г.) через Open Almaty (колл-центр, соцсети, портал, фронт-офис) поступило 601 обращение граждан по освещению города. Из них 437 обращений (более 73%) касаются нефункционирующих фонарей и отсутствия освещения в целом. Больше жалоб на негорящие фонари приходят из Бостандыкского района, на отсутствие фонарей – от жителей Алатауского района.

Горожане также сообщают об освещении в дневное время (6,2%), недостаточном/тусклом освещении (3,5%), отсутствии освещения во дворах (3%), неправильном режиме работы и мерцании фонарей (по 1,3%).