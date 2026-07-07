Назван самый комфортный для жизни город мира по версии EIU

Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным для жизни городом мира согласно Global Liveability Index 2026, опубликованному Economist Intelligence Unit (EIU), передает корреспондент агентства Kazinform.

Столица Дании набрала 98 баллов из 100 возможных и сохранила первое место в рейтинге. Вторую строчку заняла Вена, третью - Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио.

Фото: EIU

Рейтинг охватывает 173 города и формируется на основе более 30 показателей, объединенных в пять категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура.

Средний мировой показатель комфортности жизни остался на уровне прошлого года - 76,1 балла из 100.

Согласно докладу, Западная Европа остается регионом с самым высоким уровнем комфортности для жизни, набрав в среднем 91,7 балла. За ней следует Северная Америка с показателем 90,4 балла.

При этом наиболее заметное улучшение в 2026 году продемонстрировала Азия. Рост обеспечили более высокие оценки в сфере здравоохранения, особенно в китайских городах, а также улучшение показателей Японии.

Фото: EIU

Вместе с тем аналитики EIU отметили продолжающееся снижение уровня стабильности: в среднем этот показатель по всем городам сократился на 0,5 балла.

Наиболее значительное ухудшение зафиксировано в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где средний балл снизился на один пункт. Самое заметное падение в рейтинге показали Маскат и Эль-Кувейт, опустившиеся сразу на 14 и 12 позиций соответственно.

На последнем месте рейтинга вновь оказался Дамаск. За ним следуют Триполи, Дакка, Карачи и Алжир.

Наиболее значительный рост позиций продемонстрировали китайские города Фучжоу, Уси, Нанкин и Чжухай, а также Лиссабон. Нью-Йорк поднялся на три строчки благодаря улучшению показателя стабильности.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место среди стран СНГ в международном рейтинге Immigration Index 2026, подготовленном американской компанией Remitly.