Назван самый дорогой футболист мира

18-летний вингер «Барселоны» возглавил список из 100 игроков с самой высокой оценочной трансферной стоимостью — 358,1 млн евро, что позволило ему значительно опередить конкурентов.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с показателем 227,3 млн евро, третьим стал форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, чья стоимость оценивается в 165,7 млн евро. Ни одному другому игроку не удалось преодолеть отметку в 200 млн евро.

В топ-20 также вошли Майкл Олисе (140,5 млн евро), Морган Роджерс (136,8 млн евро), Дезире Дуэ (133,2 млн евро), Кенан Йылдыз (133 млн евро), Арда Гюлер (124,8 млн евро), Флориан Вирц (124,1 млн евро), Педри (120,6 млн евро), Джуд Беллингем (120,3 млн евро) и Букайо Сака (111,2 млн евро).

Среди лидеров по позициям Джанлуиджи Доннарумма занял первое место среди вратарей, Пау Кубарси — среди центральных защитников, Нико О’Райли — среди крайних защитников, Педри — среди центральных полузащитников, а Арда Гюлер — среди атакующих полузащитников, приводит данные рейтинга английская редакция Kazinform.

CIES также отметил самые значительные изменения рыночной стоимости игроков. Ян Диоманде показал самый большой рост с января — его стоимость увеличилась на 75 млн евро и достигла 118,7 млн евро. Самое крупное снижение зафиксировано у Александра Исака: его стоимость уменьшилась с 54 млн евро до 41 млн евро.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на 16 стадионах в 16 городах Канады, Мексики и США. Хотя права на проведение чемпионата мира по футболу делят между собой три страны, США принимают 78 игр — в три раза больше, чем Канада (13) и Мексика (13) вместе взятые. Большинство матчей с высокими ставками, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал, также пройдут в США.

Юбилейный чемпионат мира по футболу 2030 года, приуроченный к 100-летию турнира, впервые пройдет сразу на трех континентах и в шести странах — Уругвае, Парагвае, Аргентине, Марокко, Испании и Португалии.

Сколько заработают команды-участницы чемпионата мира по футболу в 2026 году, читайте здесь.





