Назван новый состав депутатов маслихата Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги выборов в депутаты Жамбылского областного маслихата, состоявшихся 19 марта 2023 года, озвучили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В списки избирателей было включено 717 116 граждан. В голосовании приняли участие 467 326 избирателей, из них по открепительным удостоверениям голосовали 26, вне помещений для голосования – 5 090. Явка составила 65,1%. В выборах участвовали 6 политических партий», - сообщили в областном территориальном избирательном комитете.

По итогам выборов депутатами Жамбылского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу №1 – Акчалова Айгуль Сагимбековна, 1972 года рождения, руководитель ИП «Акчалова», город Тараз;

по избирательному округу №2 – Даутов Оралхан Абдрашулы, 1976 года рождения, директор ТОО «Auliata media», город Тараз;

по избирательному округу №3 – Ахметжаев Даурен Хайруллаевич, 1982 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Тараз;

по избирательному округу №4 – Мусирбеков Дархан Оспанович, 1986 года рождения, директор средней школы №61, город Тараз;

по избирательному округу №5 – Койлыбаева Эльмира Сериковна, 1970 года рождения, директор «Школы-гимназии №5 имени Жамбыла», город Тараз;

по избирательному округу №6 – Cавченко Андрей Анатольевич, 1964 года рождения, руководитель профессионального волейбольного клуба «Тараз», город Тараз;

по избирательному округу №7 – Джузанов Айдар Султанович, 1975 года рождения, директор ТОО «Fortis», город Тараз;

по избирательному округу №8 – Тулебаев Лямзер Кенесбекович, 1966 года рождения, директор ТОО «Рауан», город Тараз;

по избирательному округу №9 – Ташкараев Дамир Отарханович, 1987 года рождения, директор ТОО «OMARSTARTKZ», село Шайкорык, Жамбылский район;

по избирательному округу №10 – Магзымбеков Ерулан Сабенович, 1975 года рождения, председатель ОО «Местный профсоюз работников образования и науки Жамбылской области», город Тараз;

по избирательному округу №11 – Сарсембаев Талгат Ахметбекович, 1970 года рождения, руководитель ПК «СПК«Кордай-Корм», Кордайский район;

по избирательному округу №12 – Буларов Лугмар Харкиевич, 1960 года рождения, директор ТОО «BL Group 2030», село Сортобе, Кордайский район;

по избирательному округу №13 – Тлеубердиева Гульжан Ержановна, 1968 года рождения, директор «Общеобразовательная средняя школа гимназии №39 имени Т. Кожакеева», село Сарымолдаева, Меркенский район;

по избирательному округу №14 – Калымбетов Бакытжан Алдасугирович, 1975 года рождения, временно безработный, село Мойынкум, Мойынкумский район;

по избирательному округу №15 – Жолмаханова Айтбала Абухасовна, 1965 года рождения, директор «Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района», город Жанатас Сарысуского района;

по избирательному округу №16 – Танкебаев Жумахан Мукашович, 1966 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Тараз;

по избирательному округу №17 – Кораласбаев Арылбек Шамшабекович, 1968 года рождения, руководитель КХ «Бай-Алгабас», село Кумарык Рыскуловский район;

по избирательному округу №18 – Толыбаев Багдат Сатулы, 1990 года рождения, тренер по боксу спортивной школы №39, село Толе би, Шуский район.

В облизбиркоме также назвали число голосов, поданных за каждую политическую партию:

1. партия Amanat - 303 363 или 66,03% голосов;

2. партия «Respublica» - 51 567 или 11,22% голосов;

3. народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 26 194 или 5,70% голосов;

4. демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 26 100 или 5,68% голосов;

5. Народная партия Казахстана – 26 066 или 5,67% голосов;

6. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 25 744 или 5,60% голосов;

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» было насчитано 424.

В результате распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей выглядит следующим образом: партия Амаnat набрала 12 мандатов, Respublica – 2, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых «Байтақ» и демократическая партия Казахстана «Aқ жол» набрали каждая по одному мандату.

Ранее были опубликованы имена депутатов маслихата города Тараза.