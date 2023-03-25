Назван новый состав депутатов Кызылординского городского маслихата

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов одномандатных депутатов районных и городского маслихатов по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

С полным списком списком можно ознакомиться здесь.

По итогам выборов депутатами Кызылординского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Кутухуджаев Ибайдулла Десенбаевич, 1957 года рождения, председатель партии «AMANAT» филиал города Кызылорды, проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 2 – Турганбаев Нурлан Бахытжанович, 1979 года рождения, исполнительный директор ТОО «Бастау-s», проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 3 – Сыздыков Бахтияр Нурдилдаевич, 1984 года рождения, советник директора ТОО «Шалкия Доломит оперетинг», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 4 – Байсеитов Гибрат Муратович, 1989 года рождения, технический директор ТОО «Аралтұз», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 5 – Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна, 1972 года рождения, ректор НАО «КУ имени Коркыт Ата», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 6 – Абдукаликов Муса Жакипович, 1963 года рождения, директор ТОО «Астана сервис LTD», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 7 – Әбіләзім Әбдіғабит, 1964 года рождения, директор КГП на ПХВ «Областной фтизиопульмонологический центр» здравоохранения Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 8 – Макашов Талгат Бакытбекович, 1974 года рождения, начальник КГКП «Кызылординская областная филармония» управления культуры и спорта Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 9 – Мампаев Ажибек Алгашбекович, 1964 года рождения, директор ТОО»Зеленстрой«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 10 – Төлеген Бауыржан Төлегенұлы, 1984 года рождения, главный врач КГП на ПХВ»Многопрофильная городская больница«управления здравохранения Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 11 – Абизов Дильмухамед Мнуарбекович, 1978 года рождения, директор ТОО»Dalatex«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 12 – Жарасбаев Жасулан Бакытович, 1988 года рождения, директор ТОО»Қызылорда и Көркем«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 13 – Басикараев Ибраким Асхарович, 1961 года рождения, директор филиала АО»НК «КТЖ» - «НЖС Кызылорда», проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 14 – Базарбай Еркін Базарбайұлы, 1988 года рождения, директор ИП «Ақниет», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 15 – Мусабаева Айгуль Нажмадиновна, 1969 года рождения, директор КГУ «Казахская средняя школа имени Абылай хана №140» отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 16 – Бисенова Маржан Кылышбаевна, 1981 года рождения, заместитель директора учреждения образования»Кызылординский высший многопрофильный колледж«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 17 – Ысқақова Раушан Жәдігерқызы, 1969 года рождения, директор КГУ»Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №1«управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 18 – Нуртазаев Ерлан Бахытович, 1977 года рождения, заместитель директора АО «Народный Банк Казахстана» филиала Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 19 – Садвакасова Жаннат Мылтыкбаевна, 1965 года рождения, директор КГУ «Школа имени Абая со специализированными классами для одаренных детей с обучением на трех языках» отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 20 – Еркебаев Бауыржан Еркебайұлы, 1984 года рождения, директор ТОО»Bauer Group«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 21 – Жүсіп Мақсат Өмірбекұлы, 1983 года рождения, директор ТОО»Автобусный парк «Кызылорда», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 22 – Тулегенова Акманат Муратовна, 1979 года рождения, главный бухгалтер ТОО «АралГаз», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 23 Есжанов Мейрамбек Кенесович, 1964 года рождения, директор ИП «Есжанов», проживает в городе Кызылорде.