Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

Назван новый состав депутатов Кызылординского городского маслихата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 10:33
Назван новый состав депутатов Кызылординского городского маслихата

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов одномандатных депутатов районных и городского маслихатов по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

С полным списком списком можно ознакомиться здесь.

По итогам выборов депутатами Кызылординского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Кутухуджаев Ибайдулла Десенбаевич, 1957 года рождения, председатель партии «AMANAT» филиал города Кызылорды, проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 2 – Турганбаев Нурлан Бахытжанович, 1979 года рождения, исполнительный директор ТОО «Бастау-s», проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 3 – Сыздыков Бахтияр Нурдилдаевич, 1984 года рождения, советник директора ТОО «Шалкия Доломит оперетинг», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 4 – Байсеитов Гибрат Муратович, 1989 года рождения, технический директор ТОО «Аралтұз», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 5 – Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна, 1972 года рождения, ректор НАО «КУ имени Коркыт Ата», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 6 – Абдукаликов Муса Жакипович, 1963 года рождения, директор ТОО «Астана сервис LTD», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 7 – Әбіләзім Әбдіғабит, 1964 года рождения, директор КГП на ПХВ «Областной фтизиопульмонологический центр» здравоохранения Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 8 – Макашов Талгат Бакытбекович, 1974 года рождения, начальник КГКП «Кызылординская областная филармония» управления культуры и спорта Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 9 – Мампаев Ажибек Алгашбекович, 1964 года рождения, директор ТОО»Зеленстрой«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 10 – Төлеген Бауыржан Төлегенұлы, 1984 года рождения, главный врач КГП на ПХВ»Многопрофильная городская больница«управления здравохранения Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 11 – Абизов Дильмухамед Мнуарбекович, 1978 года рождения, директор ТОО»Dalatex«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 12 – Жарасбаев Жасулан Бакытович, 1988 года рождения, директор ТОО»Қызылорда и Көркем«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 13 – Басикараев Ибраким Асхарович, 1961 года рождения, директор филиала АО»НК «КТЖ» - «НЖС Кызылорда», проживает в городе Кызылорда;

по избирательному округу № 14 – Базарбай Еркін Базарбайұлы, 1988 года рождения, директор ИП «Ақниет», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 15 – Мусабаева Айгуль Нажмадиновна, 1969 года рождения, директор КГУ «Казахская средняя школа имени Абылай хана №140» отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 16 – Бисенова Маржан Кылышбаевна, 1981 года рождения, заместитель директора учреждения образования»Кызылординский высший многопрофильный колледж«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 17 – Ысқақова Раушан Жәдігерқызы, 1969 года рождения, директор КГУ»Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №1«управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 18 – Нуртазаев Ерлан Бахытович, 1977 года рождения, заместитель директора АО «Народный Банк Казахстана» филиала Кызылординской области, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 19 – Садвакасова Жаннат Мылтыкбаевна, 1965 года рождения, директор КГУ «Школа имени Абая со специализированными классами для одаренных детей с обучением на трех языках» отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 20 – Еркебаев Бауыржан Еркебайұлы, 1984 года рождения, директор ТОО»Bauer Group«, проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 21 – Жүсіп Мақсат Өмірбекұлы, 1983 года рождения, директор ТОО»Автобусный парк «Кызылорда», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 22 – Тулегенова Акманат Муратовна, 1979 года рождения, главный бухгалтер ТОО «АралГаз», проживает в городе Кызылорде;

по избирательному округу № 23 Есжанов Мейрамбек Кенесович, 1964 года рождения, директор ИП «Есжанов», проживает в городе Кызылорде.


Выборы   Маслихат   Кызылорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай