Назван лучший фильм Almaty Film Festival 2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на торжественной церемонии закрытия второго кинофестиваля во Дворце Республики объявлены победители основного конкурса «Сближение культур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гран-при фестиваля получил фильм режиссера Марко Шкопа (Словакия, Чешская Республика / 2019) «Да будет свет».

Приз «Лучший режиссер» получила Марьям Тузани за фильм «Адам» (Марокко, Франция, Бельгия / 2019 ).

Награду «Лучший актер» разделили Валентин Новопольский и Давид Огродник за роли в фильме «Олег» режиссера Юриса Курсиетиса (Латвия, Литва, Бельгия, Франция / 2019).

Приз «Лучшая актриса» получила Саломэ Демурия за фильм «Вдох-выдох» режиссера Дито Цинцадзе (Грузия, Россия, Швеция / 2019).

Фильм режиссера Элиа Сулейман «Должно быть это рай» (Франция, Катар, Германия, Канада, Турция, Палестина / 2019) был отмечен «Специальным призом жюри».

Помимо премий основного конкурса, были вручены независимые призы от ЮНЕСКО за лучший фильм в секции документального кино.

Победителем стал фильм «Женщины Шёлкового пути» режиссера Ясcмин Малекнаср (Иран, Оман, Таджикистан, Турция / 2017). Специального упоминания ЮНЕСКО также удостоились еще две картины — «Мерата: как мама деколонизировала экран» режиссера Хепи Мита (Новая Зеландия, 2019) и «Женское удовольствие» режиссера Барбара Мюллер (Швейцария, Германия, 2018).

За новую премию кинофестиваля 2019 года ALATAU FILM AWARDS боролись казахстанские коммерческие фильмы, полюбившиеся широкой публике.

Жюри кинофестиваля наградило победителей по следующим восьми номинациям:

Лучший фильм года — «Каникулы оффлайн» режиссёр Руслан Акуна (2019).

Лучший режиссёр — Акан Сатаев, фильм «Бизнесмены» (2018).

Лучший оригинальный сценарий — Дмитрий Богомолов, фильм «Финансист. Игра на вылет» (2018).

Лучшая операторская работа — Азамат Дулатов, фильм «Лифт» (2018).

Лучший композитор — Алим Заиров, Роман Вишневский, фильм «Бизнесмены» (2018).

Лучший монтаж — Сергей Бердюгин, фильм «Финансист. Игра на вылет» (2018).

Лучшая женская роль — Куралай Анарбекова, фильм «Брат или брак-2» (2019).

Лучшая мужская роль — Чингиз Капин, Асылхан Толепов, фильм «Финансист. Игра на вылет» (2018).

Победителем уникального конкурса сценариев Made in Almaty, где комиссия рассмотрела 93 заявки, стал проект Жандоса Смакова «Кровь и медь».

Экспертное жюри, председателем которого является Акан Сатаев, выбрало победителя. В качестве главного приза победитель получит возможность полностью реализовать идею своего сценария.

Специально приглашенные зарубежные эксперты киноиндустрии индивидуально встречались с финалистами конкурса сценариев Made in Almaty и готовили их к презентациям.

«В Казахстане очень много талантливых людей, которые не знают, как реализовать свой творческий потенциал. Наш конкурс – это отличная возможность для начинающих кинематографистов, а также кинематографистов с опытом, презентовать свои работы, получить консультации ведущих экспертов киноиндустрии, быть услышанными, а в случае победы, воплотить свой проект в реальность, ведь основная задача нашего конкурса – поиск идеи нового полнометражного фильма. Мы поздравляем финалистов конкурса 2019 года и желаем им удачи!», — сказала руководитель конкурса сценариев Made in Almaty Асель Сагатова.





Конкурс сценариев придал участникам импульс и представил лучшие проекты ведущим мировым продюсерам, фондам и фестивалям, таким зарубежным экспертам как Изабель Глашан и Бенжамен Иллос (Франция), Джереми Чуа (Сингапур), Джиованни Роббиано (Италия) и Матиас Ночис (Германия).

Отметим, алматинский кинофестиваль проходил с 14 по 20 сентября. Фестиваль открыл сиквел с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана.



