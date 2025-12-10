Назван город с самыми долгими автомобильными пробками в мире

Согласно свежему исследованию аналитической компании Inrix, город возглавил мировой рейтинг по уровню дорожных заторов, обойдя такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Чикаго, Мехико и Лондон.

По данным отчета, каждый житель Стамбула ежегодно теряет в пробках около 105 часов. Для города, население которого превышает 20 млн человек, проблема транспортной загруженности остается одной из наиболее острых. Эксперты отмечают, что только за последний год ситуация ухудшилась на 15%, что стало одним из самых заметных скачков среди мировых городов.

Исследование охватило 900 городов в 37 странах, что делает рейтинг одним из самых масштабных и репрезентативных. Ранее, в 2024 году, первое место занимал американский Чикаго, однако в нынешнем году турецкий мегаполис стал безусловным лидером антирейтинга.

Специалисты считают, что высокий уровень загруженности дорог в Стамбуле связан с быстрыми темпами урбанизации, ограниченной дорожной инфраструктурой и уникальным географическим положением города, разделенного Босфором на два континента — азиатский и европейский.

Ранее мы писали, что в ответ на эту проблему власти Стамбула рассматривают введение новых мер для сокращения дорожного трафика и улучшения экологической ситуации.