    18:52, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Назван богатейший город мира

    Токио признан самым богатым городом мира по показателю ВВП, передает агентство Kazinform со ссылкой на исследование журнала CEOWORLD Magazine.

    Назван богатейший город мира
    Фото: tutu.ru

    В 2025 году ВВП столицы Японии достиг $2,55 трлн. Следом за ней идет Нью-Йорк с ВВП в $2,49 трлн. Замыкает тройку Лос-Анджелес с $1,62 трлн. Вместе эти города-гиганты образуют экономический костяк мировой экономики, контролируя капитал, инновации и оказывая беспрецедентное влияние.

    Хотя ВВП остается наиболее распространенным критерием для сравнения благосостояния городов, он отражает лишь часть картины. Экономическая мощь Токио, например, основана на десятилетиях инноваций в области технологий, автомобилестроения и точного производства. В то же время Нью-Йорк процветает как центр мировой финансовой системы, где расположены Уолл-стрит, Нью-Йоркская фондовая биржа и динамичная экосистема стартапов. В Лос-Анджелесе, напротив, творчество сочетается с коммерцией: его экономика развлечений теперь дополняется быстрорастущим технологическим и аэрокосмическим секторами.

    В рейтинг вошли 300 мегаполисов мира — от Парижа и Сеула до Шанхая и Сингапура — экономические экосистемы, определяющие движение денег, развитие технологий и распространение политических решений по рынкам.

    В топ-10 наряду с Токио, Нью-Йорком и Лос-Анджелесем попали Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай. 

    Доминирование Азии в рейтингах 2025 года отражает более широкое смещение центра тяжести мировой экономики на восток. 

    В совокупности на долю 10 крупнейших городов приходится почти треть мирового ВВП, что свидетельствует о том, как экономическая мощь все больше концентрируется в городских центрах, которые стимулируют инновации, движение капитала и глобальную конкурентоспособность.

    Ранее мы писали, что согласно Oxford Economics Global Cities Index 2025, Алматы является лучшим городом в Центральной Азии

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
