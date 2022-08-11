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Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области
11 Августа 2022 17:23

Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Личному составу полиции Жетысуской области представили двух новых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДП региона, приказом министра внутренних дел Казахстана от 10 августа на должность заместителя начальника областного департамента по оперативной работе назначен Ельдар Абдикенов.

Абдикенов Ельдар Абдикенович родился в 1982 году. Специальное звание - подполковник полиции. В органах внутренних дел с 2000 года. Проходил службу в оперативных подразделениях МВД РК, ДП города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей. В период службы занимал различные руководящие должности.

На должность заместителя начальника областного департамента по общим вопросам назначен Нуржан Танатаров.

Танатаров Нуржан Бейбитбаевич родился в 1981 году. Специальное звание - полковник полиции. В органах внутренних дел - с 1998 года. Проходил службу в подразделениях дорожной полиции, розыска и административной полиции ДП города Алматы, Павлодарской, Акмолинской и Алматинской областей. В период службы занимал различные руководящие должности.

Ранее сообщалось, что Атыгай Арыстанов возглавил департамент полиции Жетысуской области.


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