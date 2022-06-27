27 Июня 2022 19:11

Назначены заместители акима Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Заместителями акима Жетысуской области назначены Алибек Жаканбаев и Али Рустам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жаканбаев Алибек Аскербекович родился в 1964 году. Образование высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт Трудового Красного Знамени, Казахский национальный аграрный университет по специальностям «лесное хозяйство», «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» в Алакольском районе. Долгие годы работал в сфере лесного хозяйства в городе Ушарал Алакольского района. Занимал должности акима Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

С февраля 2022 года – заместитель акима Алматинской области.

Али Рустам родился в 1984 году. Образование высшее. Окончил магистратуру и докторантуру факультета востоковедения Казахского национального университета им. Аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «финансы и аудит»; доктор философии PhD.

Начав трудовую деятельность корреспондентом газеты «Деловая неделя» в г. Алматы, работал в данном издании редактором отдела, затем заместителем главного редактора.

В разные годы занимал должности директора ГККП «Молодежный центр «Жетісу жастары» при управлении внутренней политики, акима Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителя управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, заместителя акима Алматинской области.

С мая 2021 года – аким Ескельдинского района.

Ранее сообщалось, что Туяков Женис Шылбынович назначен заместителем акима Жетысуской области.



