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Назначены судьи Конституционного суда РК

29 Декабря 2022, 11:26
Назначены судьи Конституционного суда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената назначены судьи Конституционного суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Конституцией, каждая палата Парламента назначает на должность трех судей Конституционного суда. Кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В этой связи предлагаю от Сената кандидатуры судей Конституционного суда Ерлана Сарсембаева, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Предложенные кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

На пленарном заседании депутаты палаты поддержали предложение о назначении указанных лиц на должность судей Конституционного суда.

Они вступят в новую должность с 1 января 2023 года.


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