Назначены послы Казахстана в Турции, Туркменистане, Таджикистане и Кубе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил послов в ряде стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства:

Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане;

Тажибаев Аскар Ерликович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан;

Туреханов Валихан Амирханулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан;

Елемесов Андриан Копмагамбетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба.

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Указами Главы государства:

Абзал Сапарбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.

Еркебулан Оналбекович Сапиев – Посол Казахстана в Турции

Родился 26 июня 1975 года в г. Москва. Окончил Университет Анкары.

Свою трудовую деятельность начал в Министерстве финансов РК в качестве ведущего экономиста. Работал заведующим сектором Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК, заместителем председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства». Являлся советником акима Туркестанской области.

В Центральном аппарате МИД РК занимал должность заместителя директора Департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции, заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества, Посла по особым поручениям. Работал в Посольстве РК в Турции. Являлся Генеральным консулом РК в Стамбуле.

До назначения Послом Казахстана в Турции был Послом РК в Туркменистане.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

Аскар Ерликович Тажибаев – Посол Казахстана в Туркменистане

Родился 25 апреля 1962 года в г. Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт.

Свою трудовую деятельность начал в качестве техника Алматинского бассейнового управления «Казглавселезащита». Занимал различные должности в инженерной сфере.

В МИД РК работал в Управлении кадров, Консульском управлении и Департаменте СНГ. Занимал руководящие должности в Департаменте консульской службы, Комитете по делам СНГ, Департаменте Центральной Азии, Департаменте Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции и Департаменте СНГ. Работал в Исполкоме Межгосударственного совета ЦАЭС, посольствах РК в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси.

До назначения Послом Казахстана в Туркменистане был Послом РК в Таджикистане.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

Валихан Амирханулы Туреханов – Посол Казахстана в Таджикистане

Родился 29 сентября 1968 года в г.Шымкент. Окончил Шымкентский педагогический институт им. М. Ауэзова и Карагандинский экономический университет.

Свою трудовую деятельность начинал в качестве преподавателя истории. В 1994 году поступил на дипломатическую службу в Консульское управление. Руководил отделом центрального аппарата и учебных заведений Управления кадров, являлся начальником Управления кадров, заместителем руководителя Аппарата МИД, директором Департамента администрации и контроля и Департамента СНГ. Работал в посольствах Казахстана в России и Узбекистане. Также занимал должность заместителя начальника Департамента экономической политики и торговли Аппарата Акима Северо-Казахстанской области.

До назначения Послом Казахстана в Таджикистане был директором Департамента Центральной Азии.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

Андриан Копмагамбетович Елемесов – Посол Казахстана в Кубе

Родился 10 июля 1967 года в Туркменистане. Окончил Казахский химико-технологический институт.

Свою трудовую деятельность начал в качестве инженера комсомольской организации СУ-Соцкультбытстрой треста «Шымкентстрой». Был главой представительства СП «Казахиталкаракуль» в Италии.

В Министерстве иностранных дел РК с 1995 года начинал в качестве третьего секретаря Главного консульского управления, советника отдела Центральной и Восточной Европы Департамента двухстороннего сотрудничества.

Работал в посольствах РК в Италии и Испании. Возглавлял отделы в Службе государственного протокола и Департаменте Европы и Америки. Являлся Шефом Службы государственного протокола. С 2010 по 2012 годы был Послом РК в Испании, в 2012-2015 годах - Послом РК в Италии, а в 2015-2020 годах - Послом РК в Мексике.

До назначения Послом Казахстана в Кубу являлся Послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.