Назначены послы Казахстана в Беларуси и Вьетнаме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства назначены Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Беларусь и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Социалистической Республике Вьетнам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



Байжанов Ерлан Сапарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;

Фото: gov.kzназначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.Фото: gov.kz