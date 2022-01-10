Назначены новые заместители председателя КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов назначены заместителями председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось о том, что Распоряжениями Главы государства Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей заместителя председателя КНБ РК.