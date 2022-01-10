РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Назначены новые заместители председателя КНБ РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов назначены заместителями председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.

    Ранее сообщалось о том, что Распоряжениями Главы государства Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей заместителя председателя КНБ РК.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Назначения КНБ Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!