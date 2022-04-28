Назначены новые заместители Председателя Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями Главы государства Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Дементьева Наталья Григорьевна родилась 18 октября 1980 года в г. Кокшетау Акмолинской области.

Окончила в 2002 году Кокшетауский государственный университет им. Ш. Валиханова. Учитель казахского языка и литературы.

В 2010 году - Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова. Магистр педагогики и психологии. Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начала в 2002 году учителем казахского языка и литературы в КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа».

2009 - 2010 гг. – заместитель директора по методической работе в Кокшетауском колледже «Арна» им. Абая Мырзахметова;

2010 – 2016 гг. – заместитель директора по воспитательной работе в КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа»;

2008 – 2016 гг. – редактор, телеведущая (по совместительству) в телерадиокорпорации «Казахстан», Акмолинский областной филиал;

1.03.2016 - 15.01.2021 гг. – директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа»;

В 2021 году избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва. Избрана Ассамблеей народа Казахстана.

С 2007 года член партии «Nur Otan».

За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана и межкультурного диалога, общественного согласия и казахстанского патриотизма, достигнутые успехи по подготовке и проведению различных мероприятий, награждена: 1. медаль «Ерен еңбегі үшін» (2012 г.) 2. «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» белгісі (2020 г.) 3. нагрудной знак «Мейрім» (2020 г.) 4. орден «Құрмет» (2020 г.)

Замужем, имеет одного ребенка.

Каримов Тауфик Акрамович родился 1 февраля 1958 года в г. Гурьев Казахской ССР (ныне г. Атырау, Республика Казахстан).

В 1979 году окончил Гурьевский педагогический институт по специальности учитель истории и обществоведения;

В 1990 году окончил Алма-Атинский институт политологии и управления по специальности политолог;

В 1995 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности горный инженер-геолог.

Трудовая деятельность:

В 1979 году – преподаватель Городского профессионального технического училища №13 химиков, г. Гурьев;

В 1979-1984 гг. – референт, инструктор, заведующий сектором кадров, председатель Бюро молодежного международного туризма «Спутник» Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

В 1984 – 1985 гг. – старший инженер Балыкшинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин производственного геологического объединения «Гурьевнефтегазгеология»;

В 1985-1989 гг. – инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана;

В 1989-1991 гг. – слушатель Алма-Атинского института политологии и управления;

В 1991- 1991 гг. – ответственный организатор отдела организационно-партийной работы Гурьевского обкома Компартии Казахстана;

В 1991-1992 гг. – ведущий специалист совместного советско-германского предприятия «Кантар», г.Атырау;

В 1992- 1992 гг. – заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы Администрации Атырауской области;

1992-1994 гг. – эксперт Внешнеэкономической компании «Внешинвест» (слушатель лингвистической школы «Inlingua» и стажировка в нефтехимическом концерне «Linde AG», Мюнхен, ФРГ);

В 1994-1994 гг. – помощник Первого заместителя главы Атырауской области;

В 1994- 1994 гг. – ведущий инженер Акционерного общества «Тенгизмунайгаз»;

В 1994- 2001 гг. – руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области;

В 2001- 2001 гг. – представитель российско-швейцарской компании «Telf AG» ;

В 2001- 2002 гг. – вице президент ОАО «Казахстанкаспийшельф»;

В 2002- 2003 гг. – начальник Атырауского областного управления информации и общественного согласия;

В 2003- 2004 гг. – руководитель аппарата открытого акционерного общества «Эмбамунайгаз»;

В 2004- 2007 гг. – главный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

В 2007- 2009 гг. – первый заместитель Председателя Правления Акционерного общества «Национальная компания «СПК «Каспий»;

В 2009-2014 гг. – главный инспектор Комитета партийного контроля Центрального аппарата Народной демократической партии «Нур Отан»;

В 2014- 2015 гг. – руководитель Центрального аппарата Республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза»;

В 2015- 2017 гг. – заместитель Председателя Общенационального движения против коррупции «Жанару»

С октября 2017 г. - советник Председателя «Казпрофтранс» – Акционерного общества «НК «КТЖ-ГП»

Награды

Ученая степень, ученое звание, специальное звание: Почетный профессор Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова (2000);

Медаль Российской Федерации – «В память 1000-летия Казани» (2005);

Медали Республики Казахстан:

«Ерен енбегi ушiн» («За трудовое отличие», 2012);

«Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 10 жыл» (2002);

«10 жыл Астана» (2008);

«Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 20 жыл» (2011);

Другие виды поощрений, награждений Благодарность Президента Республики Казахстан (2005, 2010, 2015);

Благодарность Президента Республики Татарстан (2012);

Медаль Всемирного Конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» (2015);

Медаль «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля» (2016);

Нагрудный знак Республики Татарстан «За достижения в культуре» (2005);

Почетный гражданин города Туссон (штат Аризона, США, 1997).