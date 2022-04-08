Назначены новые послы РК в Монголии и Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Койшибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии. Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

Указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.

Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Койшибаев Габит Бейбутович

В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

В 1999 году также окончил Дипломатическую академию при МИД РК.

В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.

С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.

С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в г.Шанхай (КНР).

С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД РК.

С 2016 года по ноябрь 2019 года был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

Указом Президента РК от 1 ноября 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Нурышев Шахрат Шакизатович

Родился 20 июня 1972 года в г. Алматы

Окончил Пекинский университет языка (1995), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1996), Назарбаев Университет (2012).

С 1996-1997 гг. - Референт Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 1997-1999 гг. - Атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Урумчи (КНР);

1999-2004 гг. - Второй секретарь, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2004-2005 гг. - Начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2005-2007 гг. - Советник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике – постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;

2007-2008 гг. - Советник-посланник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2008-2015 гг. - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан – Национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества;

2009-2010 гг. - Специальный представитель правительства Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;

2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству;

С октября 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Имеет Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Награжден орденом «Құрмет».

Женат, имеет троих детей.