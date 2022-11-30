Назначены члены Высшей аудиторской палаты РК

30 Ноября 2022, 10:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Михаил Бортник, Рустем Нурпеисов и Юлия Энгель назначены членами Высшей аудиторской палаты РК на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал, что в соответствии со статьей 57 Конституции РК каждая палата Парламента назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет.

В этой связи на основании статьи 58 Конституции выдвинуты кандидатуры Михаила Бортника, Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель на должность члена Высшей аудиторской палаты Республики Казахстана.

Михаил Бортник с сентября 2020 года по настоящее время является членом Счетного комитета.

Рустем Нурпеисов является членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета с июня 2021 года.

Юлия Энгель также является членом Счетного комитета с июня 2021 года.

Председатель Мажилиса от имени депутатского корпуса поздравил М. Бортника, Р. Нурпеисова, также Ю. Энгель с назначением и пожелал успехов в работе.

Ранее членами Высшей аудиторской палаты были назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев.

26 ноября этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан».

Указом Главы государства председателем Высшей аудиторской палаты назначена Наталья Годунова, ранее занимавшая должность председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.