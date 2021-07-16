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    22:51, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке

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    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Ливанский политик Саад Харири отказался от своих усилий по формированию нового правительства, заявив, что он не сможет достичь соглашения с президентом Мишелем Ауном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Сегодня в президентском дворце Баабда в Бейруте прошла встреча президента Ливана Мишеля Ауна с ливанским политиком Саадом Харири, после которой последний заявил о своей отставке.

    «Ясно, что мы не сможем договориться с его превосходительством президентом, - заявил Харири после встречи, которая заняла около 20 минут. - Вот почему я извиняюсь за формирование правительства».

    «Я спросил президента Ауна, нужно ли ему больше времени, чтобы обсудить состав, но он ответил, что, похоже, мы не согласимся, поэтому я подал ему прошение об отставке, и пусть Бог поможет стране», - продолжил Харири.

    Никаких комментариев со стороны президента не последовало.

    С. Харири был назначен на должность премьер-министра в октябре прошлого года, после отставки прежнего правительства Хасана Диаба из-за крупного взрыва в порту Бейрута, унесшего много жизней и превратившего в руины значительную часть ливанской столицы.

    С тех пор правительство так и не было сформировано из-за политических разногласий С. Харири с президентом М. Ауном по поводу распределения министерских портфелей.

    Политическая система Ливана построена на разделении власти между основными конфессиональными группами страны – христианами, мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами. Согласно Национальному пакту 1943 года, пост президента страны должен занимать христианин-маронит, премьер-министра - суннит, председателя парламента — шиит.

    Х. Диаб продолжает осуществлять функции исполняющего обязанности премьер-министра.

    Сегодня Ливан страдает от экономической депрессии, которую Всемирный банк назвал одной из самых тяжелых в современной истории. Валюта страны потеряла более 90% своей стоимости менее чем за два года, что привело к росту бедности и ухудшению социально-экономических условий.

    По наблюдениям очевидцев, после отставки С. Харири национальная валюта еще больше потеряла в цене, превысив отметку 20 тысяч лир за доллар.


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