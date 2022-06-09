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Назначенные Президентом 15 сенаторов останутся на посту до истечения срока полномочий
9 Июня 2022 17:05

Назначенные Президентом 15 сенаторов останутся на посту до истечения срока полномочий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 депутатов Сената Парламента РК, назначенные Президентом, останутся на посту до истечения срока полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно вводимым поправкам в Конституцию будет новый порядок принятия закона, работающий по принципу «Мажилис принимает, Сенат одобряет». Эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. Также согласно статьи 63 Конституции РК новый порядок будет использован, как при принятии конституционных законопроектов, так и простых законопроектов», - сказала на брифинге в СЦК вице-министр юстиции Алма Муканова.

По словам спикера, новый порядок наделения полномочий должностным лицам не вступит в силу в скором времени.

«Если в Конституции не предусмотрен новый порядок наделения полномочиями должностных лиц, то это правило будет введено в действие по мере истечения их срока полномочий или полного прекращения полномочий должностных лиц. Например, 15 депутатов Сената Парламента, назначенные Президентом, останутся на должности до истечения срока полномочий. Также до образования Конституционного суда и Верховной аудиторской палаты Конституционный Совет и Счетный комитет продолжат свою работу», - добавила Алма Муканова.


Автор:
Корреспондент

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