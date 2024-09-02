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    12:37, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств — Президент РК о госслужбе

    чиновники
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана поручил автоматизировать кадровые вопросы в государственных организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих.

    Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему.

    Теперь Агентству по делам госслужбы и Правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета, — поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Назначения Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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