Назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств — Президент РК о госслужбе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана поручил автоматизировать кадровые вопросы в государственных организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих.
Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему.
Теперь Агентству по делам госслужбы и Правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета, — поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.