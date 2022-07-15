15 Июля 2022 18:16

Назначения и выплаты казахстанцы будут получать в проактивном формате с 1 января 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года все назначения и выплаты будут оказываться в проактивном формате. Об этом сообщила министр социальной защиты и населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила глава Минтруда, сейчас ведомство работает с местными исполнительными органами относительно реализации Цифровой карты семьи.

«До 15 августа будут актуализированы данные в сфере социальной защиты населения. С 1 сентября до конца года будет апробирована работа Цифровой карты семьи по девяти видам выплат и АСП. С 1 января 2023 года все назначения и выплаты будут оказываться в проактивном формате», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

В свою очередь, по интегрированию баз будет работать Министерство цифровизации.

Ранее, в ходе расширенного заседания Правительства, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить Цифровую карту семьи до конца года.