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    11:09, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначение Жанболата Зиадина начальником РУП объяснили в полиции Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин, который в 2020 году был освобожден от занимаемой должности из-за видео с кортежем и застольем во время карантина, стал начальником Талгарского районного управления внутренних дел (РУВД), передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области напомнили, что в апреле 2020 года Зиадин был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение норм карантинного режима в виде «освобождения от занимаемой должности», с должности начальника управления криминальной полиции ДП г. Алматы.

    «Согласно ст. 65 п. 3 «Трудового Кодекса» Республики Казахстан «за каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание». Полковник полиции Зиадин Д.З. занимал разные руководящие должности и имеет большой опыт работы в органах внутренних дел (более 20 лет). Вместе с тем, информируем, что Зиадин Д.З. на должность начальника Талгарского РУП был назначен 5 февраля 2021 года. Согласно штатных должностей МВД РК, данная должность является на ступень ниже той, с которой он был ранее освобожден», - сообщили в ДП.

    Напомним, в апреле 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором кортеж из элитных машин ездит по городу, нарушая ПДД, и пересекает блокпост. Позже на том же видео уже показывают застолье. После служебной проверки выяснилось, что в застолье принимал участие начальник управления криминальной полиции Зиадин Жанболат.

    По данному факту сотрудниками ДП Алматы все участники кортежа установлены, задержаны и привлечены к ответственности.


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