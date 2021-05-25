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    20:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    Назначение соцвыплаты после перечисления платежа назвали фейком в Минтруда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация о необходимости проведения платежа для получения 50 тысяч тенге является фейком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3 120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности.

    Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых «привязано» к обязательному перечислению каких-либо платежей.

    Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

    Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.


    Теги:
    Минтруда РК Закон и право Другие государственные органы Главная Общество
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