Назначены заместители руководителя Аппарата Совета Безопасности Казахстана
Распоряжениями Главы государства произведены кадровые назначения в руководстве Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Распоряжениями Главы государства:
Каджиакбаров Нуржан Хажимуратулы назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Жаксылыков Руслан Фатихович назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Зуев Геннадий Иванович назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
Напомним, Мурат Баймукашев возглавил Аппарат Совета Безопасности Казахстана.