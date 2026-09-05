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    Назначены заместители руководителя Аппарата Совета Безопасности Казахстана

    Распоряжениями Главы государства произведены кадровые назначения в руководстве Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Распоряжениями Главы государства:

    Каджиакбаров Нуржан Хажимуратулы назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

    Каджиакбаров Нуржан Хажимуратулы
    Фото: Акорда

    Жаксылыков Руслан Фатихович назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

    Руслан Жаксылыков
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Зуев Геннадий Иванович назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Напомним, Мурат Баймукашев возглавил Аппарат Совета Безопасности Казахстана.

    Кадровые назначения Назначения Совбез РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор