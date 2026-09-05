Мурат Баймукашев возглавил Аппарат Совета Безопасности Казахстана

Указом Главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен Руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

ТРУДОВОЙ СТАЖ:

Инспектор, Госавтоинспектор, Старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997)

Инспектор, Старший инспектор, Начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006)

Заместитель начальника Штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007)

Начальник Департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009)

Старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (04.2009-08.2009)

Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (08.2009-02.2012)

Заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2012-01.2013)

Заведующий Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2013-04.2019)

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Республик Казахстан (10.04.2019-02.2020)

Председатель Комитета административной полиции Министра внутренних дел Республики Казахстан (03.2020-07.2021)

Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан (22.07.2021-20.05.2022)

Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (20.05.2022-01.09.2023)

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (с 01.09.2023)

Образование

Казахский сельскохозяйственный институт (1994)

Специальность «Инженер-механик»

Карагандинская высшая школа КНБ (МВД) РК (1998)

Специальность «Юрист-правовед»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, с отличием (2015)

Магистр государственного управления

Награды

Ордена: «Құрмет» (2013), Айбын (2020)

Ранее сообщалось о том, что Чингис Аринов стал акимом Алматинской области.