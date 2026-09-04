Чингис Аринов стал акимом Алматинской области

Указом Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен акимом Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Напомним, Марат Султангазиев освобожден от должности акима Алматинской области.

Биография

Служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан (2006-2022);

Заместитель начальника Службы государственной охраны РК - начальник Службы охраны Президента РК (01.2022-06.02.2024);

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (06.02.2024 - 03.09.2026)

Образование

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, факультет «международных отношений»

Казахская академия труда и социальных отношений, специальность «Правоведение»

Академия гражданской авиации, специальность «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»

Награды

Медали: «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» ІІ, ІІІ степени, «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл»