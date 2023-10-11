Назначены заместители председателя Агентства РК по финансовому мониторингу

Распоряжениями Главы государства произведены назначения в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.