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    11:43, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Назначены заместители председателя Агентства РК по финансовому мониторингу

    назначение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Распоряжениями Главы государства произведены назначения в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности;

    Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Президент Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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