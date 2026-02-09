РУ
    10:23, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Назначены прокуроры Астаны и Шымкента

    В органах прокуратуры произошли кадровые изменения, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Фото: Генеральная прокуратура РК

    По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Габит Муканов назначен на должность прокурора города Астаны. 

    Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области.

    В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя аппарата – начальника управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры. С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкент. За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» II степени. Почетный работник прокуратуры.

    Муканов Габит Касымбекович
    Фото: Генеральная прокуратура РК

    По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Елдос Сагиев назначен на должность прокурора города Шымкент.

    Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Шортандинского района Акмолинской области. В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

    С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры. За высокие достижения в службе награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.

    Сагиев Елдос Алиханович
    Фото: Генеральная прокуратура РК
