Назначены прокуроры Астаны и Шымкента

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Габит Муканов назначен на должность прокурора города Астаны.

Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области.

В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя аппарата – начальника управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры. С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкент. За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» II степени. Почетный работник прокуратуры.

Фото: Генеральная прокуратура РК

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Елдос Сагиев назначен на должность прокурора города Шымкент.

Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Шортандинского района Акмолинской области. В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры. За высокие достижения в службе награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.