Назначен заведующий сектора пресс-службы Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан Мурат Нурбаев назначен заведующим сектора Пресс-службы Президента, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в своем Facebook

Мурат Нурбаев в 2004 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2006 году магистратуру по этой специальности.

В разные годы работал журналистом, редактором телеканалов «31-канал», «Казахстан», «Астана», «7 канал».

Занимал должности руководителя пресс-службы АО «Банк развития Казахстана», пресс-секретаря министра труда и социальной защиты населения, руководителя пресс-службы группы компаний «Алтын Қыран», консультанта пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, консультанта, инспектора Пресс-службы Президента РК.