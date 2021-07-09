Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Назначен заведующий сектора пресс-службы Президента РК

9 Июля 2021, 19:03
Назначен заведующий сектора пресс-службы Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан Мурат Нурбаев назначен заведующим сектора Пресс-службы Президента, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в своем Facebook.
Мурат Нурбаев в 2004 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2006 году магистратуру по этой специальности.
В разные годы работал журналистом, редактором телеканалов «31-канал», «Казахстан», «Астана», «7 канал».
Занимал должности руководителя пресс-службы АО «Банк развития Казахстана», пресс-секретаря министра труда и социальной защиты населения, руководителя пресс-службы группы компаний «Алтын Қыран», консультанта пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, консультанта, инспектора Пресс-службы Президента РК.

Президент Казахстана   Акорда   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС